Via Benedetto da Maiano: la nuova pista ciclabile

Anche in via Benedetto da Maiano c’è una nuova pista ciclabile, opera prevista nel quadro del cosiddetto Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro, predisposto dal ministero dell’Ambiente, che cofinanzia progetti di uno o più enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

“Il Comune di Arezzo – ha specificato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – ha stipulato, nell’ambito di questo programma e in vista dell’ottenimento dei relativi finanziamenti una partnership con il Comune di Grosseto. A novembre 2017, dal ministero dell’Ambiente è giunto il definitivo via libera al nostro piano operativo di dettaglio che ha previsto la realizzazione di percorsi ciclabili con particolare attenzione a quelli che garantiscono la ricucitura della rete esistente e ai tratti vicini ai plessi scolastici. E possiamo dire con soddisfazione che i quattro stralci nei quali si articolavano i lavori sono adesso completati”.

Il primo nel novembre 2019 e ha riguardato i tratti di viale Mecenate, via Giotto e parcheggio Baldaccio – parcheggio Rossellino – via Leone Leoni. A dicembre è toccato a via Alfieri. Il terzo stralcio comprendeva via Pisacane e largo Pieraccini, aperto a fine febbraio 2020. Il quarto, per l’appunto, via Benedetto da Maiano, dalla scuola di via Tricca alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il costo totale dei lavori è stato di circa 625.000 euro, di cui il 60% a carico del ministero e la restante quota a carico dell’amministrazione comunale.

“Contavamo di ‘tagliare il nastro’ entro maggio – ha commentato Gamurrini – lo facciamo a metà giugno. Considerato quanto successo, possiamo ritenerci molto soddisfatti del risultato”. La pista ciclabile è bidirezionale, larga 2 metri e mezzo, dotata di segnaletica orizzontale e verticale e con un impianto di illuminazione per le ore serali e notturne.

“Dall’autunno scorso – ha concluso il sindaco Alessandro Ghinelli – Arezzo è diventata ‘bandiera gialla’ della Fiab, parte integrante della rete ComuniCiclabili e della grande famiglia della ciclabilità italiana. Continueremo a onorare questo riconoscimento non a parole ma con i fatti in nome della mobilità sostenibile e della scelta della bici come mezzo di trasporto”.