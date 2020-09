Via Fiorentina e via Vittorio Veneto per un tratto solo a senso unico in uscita dalla città

Lavori stradali in importanti direttrici cittadine: attenzione innanzitutto per tutta la settimana in via Fiorentina per il senso unico provvisorio in uscita dalla città nel tratto che va dall’intersezione con via Palermo al semaforo che incrocia viale Don Minzoni – viale Amendola, 24 ore su 24. Per raggiungere il centro, i veicoli dovranno dunque percorrere viale Amendola e dalla rotatoria della multisala seguire il percorso via Setteponti – via della Chimera – via Romagna – via Bologna – via Marco Perennio oppure proseguire su via della Chimera fino a raggiungere il semaforo di porta San Lorentino. Resta valida l’alternativa di raggiungere via Marco Perennio dalla direttrice viale dei Carabinieri – via Carlo Alberto dalla Chiesa – via Monte Cervino e svolta a sinistra al semaforo.

Durerà invece fino a tutta la prossima settimana l’altro senso unico provvisorio che interesserà via Fiorentina: in questo caso il tratto va dal semaforo che incrocia la tangenziale urbana all’intersezione con via degli Ubertini sempre in uscita dalla città e 24 ore su 24.

Da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre un senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso disciplinerà via Tarlati dall’intersezione con via San Fabiano a quella con via Gregorio X e la stessa via San Fabiano fino alla svolta per via San Filippo. Orario 8,30 – 18,30.

E veniamo alla zona sud, sempre da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre: il senso unico in uscita dalla città, 24 ore su 24, interesserà via Vittorio Veneto dal semaforo che incrocia via IV Novembre-via Tolomeo all’intersezione con via Romana e quest’ultima fino a viale Don Minzoni. Per raggiungere il centro la direttrice diventa viale Dante, rotatoria di viale Don Minzoni, via Colombo, via Tolomeo e svolta a sinistra in via Vittorio Veneto.

Stessi giorni, orari e direzione in uscita per il senso unico provvisorio in viale Dante dall’incrocio con via Chiarini a quello con via Romana.