Via Giotto e via Tiziano: i nuovi marciapiedi

Sicurezza dei pedoni, abbattimento delle barriere architettoniche, attenzione alle esigenze dei commercianti

L’amministrazione comunale ha provveduto al rifacimento dei marciapiedi in un tratto di via Giotto e in via Tiziano. Investimento di circa 60.000 euro.

“La valorizzazione del territorio e dei contesti urbani – ha rilevato il sindaco Alessandro Ghinelli – ci vede impegnati a 360 gradi, in una virtuosa alternanza che ci porta un giorno in città e un giorno in una delle tante frazioni. La riqualificazione, in questo caso, viaggia di pari passo con la sicurezza, nello specifico dei pedoni, e con la vivacità di una strada dove sono oramai consolidate molte attività di somministrazione e non solo”.

L’intervento in via Giotto ha riguardato la traversa interna tra via Caravaggio e via Tiziano: il marciapiede si presenta adesso con uno spessore maggiore di quello precedente ma con rampe adeguate per portatori di handicap all’altezza degli attraversamenti. Va dalla sede della nuova farmacia comunale a poco prima dell’edicola ed è adiacente a numerosi esercizi commerciali.

“Proprio per venire incontro alle esigenze di questi ultimi – ha sottolineato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – in fase esecutiva il progetto è stato modificato con un ulteriore spazio all’altezza dei bar e della gelateria, sufficiente per ospitare dei tavolini. In un’ottica di contemperamento delle esigenze: quelle commerciali, come detto, e quella di mantenere un numero importante di stalli da adibire alla sosta delle vetture”.

Anche per quanto riguarda via Tiziano, leggera “sfasatura” tra progetto originario e progetto esecutivo: “il primo – ha concluso Gamurrini – prevedeva 100 metri di nuovo marciapiede su entrambi i lati ma successivamente ci siamo voluti concentrare sul lato sinistro, per chi viene da via Giotto e procede verso via Ristoro. Abbiamo infatti notato che necessitava di maggiori attenzioni, dal suo allargamento fino a raggiungere le misure minime previste dalla legge all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul lato destro, il residuo delle somme a disposizione ci ha comunque consentito di rifare il tappeto di asfalto”.