Coronavirus, Rossi: “rimborseremo le spese per baby sitter del personale sanitario”. La criticità evidenziata anche dall’ordine degli infermieri

Un rimborso per le spese sostenute dal personale sanitario al lavoro per contrastare il coronavirus e costretto a coprire con baby sitter l’orario scolastico.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Enrico Rossi in un post su Facebook.

“In attesa di eventuali decisioni da parte del governo – annuncia Rossi – poiché è necessario avere in servizio tutto il personale sanitario possibile, oggi, la giunta regionale della Toscana decide di rimborsare al personale dipendente delle aziende sanitarie la spesa della o del baby sitter per l’orario scolastico del figlio”.

Un problema quello a cui risponde la Regione che era stato evidenziato anche dall’Opi, che in merito ha diffuso una nota.

La chiusura delle scuole decisa dal Governo su scala nazionale sta creando molte difficoltà ad una categoria come quella degli infermieri, composta per il 75% di donne, e i Presidenti degli Ordini della Toscana si sono immediatamente mobilitati per trovare una soluzione che non metta in crisi da un lato le famiglie e dall’altro il sistema sanitario che in questo momento ha più che mai bisogno di poter contare su tutte le sue forze. “Abbiamo posto la questione all’Assessore regionale Stefania Saccardi dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghe infermiere che in questo periodo stanno affrontando con impegno e sacrificio l’emergenza covid 19 per le quali, con l’ordinanza della chiusura delle scuole, si è verificata una criticità enorme – spiega una nota del coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche. Al di là di quanto sarà deciso a livello generale e su scala nazionale, la Giunta regionale toscana sta predisponendo una misura di supporto specifico che dovrebbe prevedere il rimborso per i sanitari con figli fino alle scuole medie dei costi legati a baby sitter. Rassicuriamo quindi i colleghi e garantiamo loro monitoraggio e aggiornamento costanti su questa e altre misure messe in atto”, conclude la nota dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Toscana.