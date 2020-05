Via Romana: senso unico alternato

I lavori di manutenzione straordinaria di via Romana comporteranno mercoledì 27 maggio dalle 8 alle 18 il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri nel tratto che va dalla rotatoria con la S.S. 73 Senese Aretina in località Bivio di Olmo fino all’intersezione con viale Dante e nel tratto che va dal semaforo all’incrocio con viale Fratelli Rosselli-viale Don Minzoni fino a via Vittorio Veneto.

Stessa disposizione anche per il tratto di via Vittorio Veneto tra via Romana e il semaforo all’incrocio con via IV Novembre-via Claudio Tolomeo.