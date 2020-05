Viadotti Tevere IV e Puleto: “entro breve la riattivazione dei cantieri”

“Entro breve verranno riattivati i cantieri per la manutenzione dei viadotti Tevere IV e Puleto sulla E45. Lo ha annunciato l’Ad di Anas in audizione alla Camera dei Deputati”

Lo rende noto il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega). Il Deputato Guglielmo Picchi, su sollecitazione del Consigliere, ha interrogato l’amministratore delegato Massimo Simonini sui punti critici della viabilità toscana, tra cui le condizioni dei due viadotti della superstrada E45.

Firenze – Nei giorni scorsi, presso la Commissione Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati, si è svolta l’audizione dell’Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. Il Deputato Guglielmo Picchi lo ha interrogato sui punti critici della viabilità toscana. Su mia sollecitazione è stata portata all’attenzione dell’Ad di Anas la situazione dei lavori di manutenzione dei viadotti Tevere IV e Puleto sulla E45, in Valtiberina -ha reso noto il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- L’amministratore di Anas ha annunciato che entro breve verranno riattivati i cantieri per la manutenzione dei due viadotti. Il Tevere IV è stato chiuso per la rottura di un giunto ma la chiusura sarebbe sopraggiunta comunque proprio per compiere i lavori. Le attività di manutenzione erano già state appaltate e si erano fermate per la pausa invernale e per l’emergenza Covid e come da programma, ha assicurato l’Ad di Anas, riprenderanno nei prossimi giorni. Da parte mia auspico che i lavori vengano portati avanti con perizia ma anche con celerità perché sulla E45 si muove l’economia della Valtiberina”.