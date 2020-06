Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e alla figlia, scattato l’arresto per il “padre padrone”

Si conclude con l’arresto del padre padrone la vicenda dei maltrattamenti in famiglia accaduti nella cittadina di Anghiari. Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Sansepolcro hanno tratto in arresto l’uomo, sorprendendolo a rientro dal lavoro, per aver violato gli obblighi di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

I militari hanno accertato che l’uomo, classe ’86, pur essendo sottoposto a una misura cautelare volta a tutelare l’ex convivente e la figlia minore, ha tentato in più occasioni di avvicinarsi alle vittime con fare minaccioso, costringendole alla fuga.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno potuto riscontrare una grave pericolosità sociale in capo al soggetto, e, acquisiti tutti gli elementi istantaneamente e in modo preciso, hanno posto fine ai tormenti delle vittime. L’uomo, che adesso è sottoposto alla misura coercitiva detentiva degli arresti domiciliari, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, nonché della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, eseguita da parte dei Carabinieri l’1 giugno.