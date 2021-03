22 marzo, giornata dedicata alla tutela della risorsa idrica

Ogni anno, il 22 marzo, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la giornata dedicata alla tutela della risorsa idrica.

L’obiettivo della Giornata mondiale dell’acqua (#WorldWaterDay) è quello di celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani. Il tema della Giornata di quest’anno è “valorizzare l’acqua”.

Il valore dell’acqua è, infatti, molto più del suo prezzo: l’acqua ha un valore enorme e complesso da un punto di vista familiare, alimentare e culturale, per la salute, per l’istruzione e per la salvaguardia dell’integrità del nostro ambiente naturale. La sfida lanciata dalla Giornata mondiale di quest’anno è di raggiungere una comprensione completa del valore multidimensionale dell’acqua: se trascuriamo uno di questi valori, non saremo in grado, infatti, di salvaguardare questa risorsa – finita e insostituibile – a beneficio di tutti.

“L’amministrazione comunale è da sempre attenta a queste tematiche. Questo si evince anche dal progetto dei fontanelli, dislocati per altro, in tutto il territorio comunale, e dalle relative premiazioni dei cittadini castiglionesi che hanno usufruito di più dei fontanelli pubblici contribuendo, così, a ridurre il consumo della plastica nel territorio di Castiglion Fiorentino” dichiara l’assessore all’Ambiente Francesca Sebastiani.