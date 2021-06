700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Sabato 3 luglio a Persignano evento in presenza

Dopo il ciclo di incontri Donne ch’avete intelletto d’amore – Lecturae Dantis dalle stelle agli inferi e ritorno, proseguono le celebrazioni per il 700o anniversario della morte di Dante Alighieri. Il prossimo appuntamento è Dante pop… in programma è fissato per sabato 3 luglio a Persignano, si tratta di un evento in presenza per cui è raccomandata la prenotazione.

Si inizia alle ore 18.00 con “La grande bellezza dell’italiano”, un incontro con Giuseppe Patota, docente di linguistica dell’Università di Siena e membro dell’Accademia della Crusca, che riscoprirà la bellezza della lingua inventata e usata dai grandi del nostro Trecento, illustrandone le opere e svelandone i segreti.

Alle ore 20 degustazione di prodotti e vini locali (€5,00 adulti / gratis bambini) e alle 21.30 incontro con i poeti estemporanei Mauro Chechi, Lorenzo Michelini, Marco Betti con “Tradite, tradite qualcosa resterà. Dalla Divina Commedia all’Ottava rima”.

Nel rispetto della normativa anti-contagio, è previsto un numero limitato di persone, è pertanto raccomandata la prenotazione presso:

• [email protected] – 055 9738838

• [email protected] – 055 9737059

• prenotazioni on line: https://prenotazioni.comuneterranuova.it