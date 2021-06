Mercato settimanale, nuove collocazioni per i banchi del mercato a Terranuova

Nuove collocazioni per i banchi del mercato a Terranuova, a seguito del rinnovo delle concessioni.

“L’area del capoluogo interessata – spiega l’assessora Caterina Barbuti – rimane quella di Via San Tito, via Ciuffenna, via Ricasoli e il parcheggio davanti all’autostazione, ciò che si è modificato è la dislocazione dei circa cinquanta banchi, tra alimentari e non, che popolano il nostro mercato settimanale”.

La cittadinanza potrà continuare a frequentare in sicurezza il mercato la cui disposizione rispetta il protocollo anticontagio con il necessario distanziamento tra i banchi.