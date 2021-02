70enne investito da un auto in via V. Veneto, l’uomo è stato trasferito al San Donato in codice rosso

Investimento di un ciclista da parte di un’auto alle ore 12:28 in via Vittorio Veneto ad Arezzo.

Sul posto i mezzi del 112 con ambulanza ed automedica.

Il ciclista, un uomo di Arezzo di 70 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo.