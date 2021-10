A Bibbiena il 90% dei cittadini è vaccinato

“Sono orgoglioso di questo grande risultato e voglio ringraziare i miei cittadini, per il senso di responsabilità, la Asl e i volontari del Centro Sociale di Bibbiena Stazione che, da inizio della campagna vaccinale, hanno svolto un lavoro encomiabile con la presenza fissa di 5, 6 volontari giornalieri e un’organizzazione impeccabile che ha coinvolto i cittadini casentinesi e non solo.



Ricordiamo che la sede del Centro Sociale è stata messa a disposizione di tutti in modo completamente gratuito, questo per far capire cosa queste persone hanno fatto per la comunità, con uno slancio di generosità e senso civico che resterà un esempio importante”.

Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli ha voluto festeggiare un risultato di grande valore per il suo territorio che è quello della percentuale del 90% di vaccinati e lo fa proprio nelle ore in cui il Green Pass entra nei luoghi di lavoro.

Il Sindaco commenta ancora: “Su 10.700 persone vaccinabili 9600 hanno ricevuto almeno prima dose; se a questo aggiungiamo coloro che non possono fare il vaccino per ragioni di salute, ci rendiamo conto che la percentuale è assolutamente significativa.

Altri dati di rilievo che vorrei segnalare è il bellissimo 98% dei vaccinati sopra i 70 anni e l’87% con almeno la prima dose dei giovani dai 12 ai 19 anni. Grazie alle famiglie e ai giovani che hanno risposto agli appelli con entusiasmo e senso civico.

Il mio appello oggi va a coloro che ancora non hanno il vaccino, perché si uniscano ai tanti cittadini che hanno fatto questa scelta per sostenere tutti, la ripresa delle attività, la sicurezza di ogni cittadino da quelli fragilissimi ai nostri anziani”.

Ecco gli orari e i giorni di apertura del centro vaccinale di Bibbiena Stazione:

domenica 17 ottobre 14,30-19

lunedì 18 ottobre 8,30-13.00 14,30-19.00

mercoledì 20 ottobre 14,30-19.00

sabato 23 ottobre 8,30-13,00 14,30-19.00