Accoltella la moglie dentro casa, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio

Alle ore 20 circa i carabinieri di Bibbiena sono intervenuti su allerta 118 per una richiesta di aiuto per una aggressione a carico di una donna ferita con coltello dal marito.

Un uomo italiano ha sferrato alcuni fendenti con coltello da cucina alla moglie convivente.

La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in elicottero in codice giallo all’ospedale di Careggi con alcune ferite ma non in pericolo di vita.

I carabinieri su disposizione della procura hanno tratto in arresto l’uomo per tentato omicidio.