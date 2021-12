ACF Arezzo – Ternana 2-2: le amaranto prima in vantaggio poi inseguono, segnano Gnisci e Verdi

Oggi la sfida calcistica che vede protagoniste le ragazze di mister Testini contro la Ternana è ambientata in Valdichiana, allo Stadio comunale “Santi Tiezzi” di Cortona – Camucia. Fischio d’inizio alle 14:30.

Primo tempo

7′: le due squadre si contendono il pallone senza soluzione di continuità, ma nessuna riesce per il momento a finalizzare. Inizio con sprint per ACF Arezzo – Ternana.

9′: una verticale di Proietti trova l’uscita pronta di Aliquò, che va ad abbracciare la sfera.

12′: Paganini tira dalla bandierina, ma l’opportunità per l’Arezzo sfuma con la presa di Money.

16′: Paganini di nuovo in calcio d’angolo, un po’ troppo basso. Alla fine la possibilità offensiva sfuma.

19′: calcio di punizione per l’Arezzo di cui si incarica Tuteri, la barriera delle umbre respinge la palla.

21′: prima importante chance di gol per la formazione amaranto. Paganini serve palla a Razzolini, che però indirizza una cannonata sopra la traversa.

25′: il punteggio si sblocca grazie a Gnisci che piazza la sfera all’angolino su assist di Razzolini, preceduto da un triplo dribbling di Costantino. È 1-0 per l’Arezzo.

30′: Gnisci investe su un tiro-cross, ma Money spegne le speranze della numero 17 amaranto con un passo indietro più salto.

35′: sostituzione per le rossoverdi in casacca bianca: esce Clemente, entra Fradinho Pacheco.

44′: le citte amaranto risalgono il campo verso lo specchio delle avversarie e l’opportunità di fare il bis si materializza nelle mani di Gnisci. La palla però supera la linea di fondo.

46′: dopo un minuto di recupero l’arbitro decreta il tramonto del primo tempo, con la squadra guidata da mister Testini in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

1′: cambio per le umbre, con Timo che sostituisce Spagnoli.

4′: Gnisci scavalca un’avversaria e si rende autrice di un tiro strozzato in porta. Il pallone tuttavia finisce fuori.

6′: rigore per la Ternana assegnato dopo un fallo di Ferretti. È l’occasione che le rossoverdi aspettavano per conquistare il pareggio, che arriva ad opera di Copia.

8′: al cartellino giallo per Copia segue un calcio di punizione per l’Arezzo, che si affida a Paganini: tiro diretto in porta, ma troppo alto sopra la traversa.

16′. punizione battuta da Tuteri, il tiro centrale viene parato dalla portiera umbra.

21′: fallo con ammonizione per Razzolini.

30′: alla mezz’ora della ripresa il gioco è diventato molto più acceso, le giocatrici si rubano palla a turno ma il risultato rimane congelato sull’uno pari.

35′: Testini opta per la sostituzione con Lorieri, che prende il posto di Paganini.

38′: Tuteri serve Gnisci che si gira e sfida la portiera umbra, Money para senza difficoltà.

40′: per la Ternana fa il suo ingresso in campo Libera al posto di Proietti.

41′: tocco di braccio per Ceccarelli secondo il direttore di gara: la numero 10 amaranto viene ammonita e il Ternana conquista il secondo rigore.

42′: la conclusione di Copia dal dischetto si infila all’incrocio e porta la Ternana in vantaggio. È 1-2, la Ternana passa in vantaggio.

45′: ci pensa la capitana Verdi con un destro ad incrociare al secondo palo a recuperare l’esito del match. Prima rete in campionato per la numero 13 aretina, l’ACF torna in partita.

47′: un cambio a testa per entrambe le squadra. Dentro Cirri al posto di Gnisci, per le avversarie esce Coletta e va a giocare Galea.

49′: il match finisce 2-2. È il terzo pareggio per l’Arezzo Calcio Femminile, che chiude il turno guadagnando un punto in classifica.

TABELLINO

ACF AREZZO: Aliquò, Tuteri, Costantino, Paganini (80′ Lorieri), Orlandi, Razzolini, Ceccarelli, Verdi, Gnisci (92′ Cirri), Pasquali, Ferretti. A disp. Valgimigli, Zijlma, Sabia, Cirri, Fratini, Lulli, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

TERNANA: Money, Vaccari, Copia, Spagnoli (46′ Timo), Quirini, Proietti (85′ Libera), Pagiarino, Clemente (35′ Fradinho Pacheco), Coletta (92′ Galea), Botti, Battaglioli. A disp. Sacco, Gallea, Acini, Baldassarra, Libera, Giudici, Timo, Mazzieri, Fradinho Pacheco

Allenatore: Marco Schenardi

Marcatrici: 25′ Gnisci (primo tempo); 6′ e 42′ Copia, 45′ Verdi (secondo tempo)

Ammonite: Ferretti, Copia, Proietti, Razzolini, Ceccarelli

Direttore di gara: Riccardo Ghinelli

Assistenti: Emanuele Cilia, Philip Macram Moawad