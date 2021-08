Al via la campagna nazionale Pd “Insieme per il popolo afghano”

Per offrire sostegno a chi resta, ma anche per accogliere e dare conforto a chi fugge dall’Afghanistan, si sosterranno le ONG che affrontano la situazione nel Paese e l’ANCI per organizzare l’accoglienza in Italia.

Inizia oggi la campagna nazionale Pd “Insieme per il popolo afgano”. Per sostenere chi rimane, per accogliere e dare conforto a chi fugge dall’Afghanistan, verrà offerto appoggio alle ONG che affrontano la situazione nel Paese e all’ANCI per organizzare l’accoglienza in Italia. Si può donare, nella massima trasparenza e tracciabilità.

La comunità sarà al fianco dei sindaci e delle amministrazioni in prima linea nell’accoglienza e nei gemellaggi con le città afghane. Questo è il momento di dare sostegno e speranza e di fare anche così politica, in nome di quei valori di libertà, solidarietà e accoglienza.

Il Partito Democratico mette quindi a disposizione la propria organizzazione per una sottoscrizione straordinaria finalizzata a:

1. Sostenere chi lavora in Afghanistan da anni. Oltre ad EMERGENCY e CROCE ROSSA ITALIANA, PANGEA ONLUS, WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL, NOVE ONLUS. Queste Associazioni saranno destinatarie delle donazioni raccolte.

2. Sostenere l’accoglienza dei profughi che arriveranno in Italia e che, attraverso i Comuni e il volontariato, saranno accompagnati in un percorso di inserimento. Anche l’ANCI – l’Associazione nazionale dei Comuni italiani – sarà destinataria delle risorse raccolte, che verranno poi distribuite alle singole amministrazioni coinvolte.

Attraverso la suddetta comunità si mira, infine, a fornire un supporto concreto alle donne e alle loro famiglie che arriveranno dall’Afghanistan. Chiunque ne abbia la volontà, può comunicarci la propria disponibilità per:

* l’accoglienza di donne o famiglie, offrendo sin d’ora un sostegno economico e morale per un periodo determinato;

* l’accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie (anagrafe, scuola, università);

* l’insegnamento della lingua italiana;

* l’assistenza medica;

* la formazione e l’inserimento anche in piccoli contesti lavorativi.

Per farlo è sufficiente scrivere a [email protected], indicando, oltre al nome e al cognome, comune di residenza, indirizzo email, numero di telefono e tipo di disponibilità da offrire.