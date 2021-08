Riconoscimento del Comune di Monte San Savino al Brigadiere Q.S. dei Carabinieri Forestali Livio Quartacci

Il Sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini, insieme con i componenti della Giunta, ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Comunale il Colonnello dei Carabinieri Forestali Claudio D’Amico e il Brigadiere con Qualifica Speciale Livio Quartacci, che da lunedì conclude il suo servizio andando in pensione.

Quartacci ha prestato servizio per lunghissimo tempo a Monte San Savino, sin dal 1° Febbraio 1985, meno di un anno dopo il suo ingresso nel Corpo Forestale. E’ stato anche comandante della locale Stazione CFS di Monte San Savino dal maggio 1998 sino al gennaio 2013. Nella sua carriera ha svolto anche altri molteplici incarichi tra i quali: membro delle squadre di ordine pubblico del CFS e membro del Gruppo specializzato in materia ambientale della Procura di Arezzo.

“Quartacci è stata una figura di riferimento fondamentale per il nostro territorio” ha dichiarato il Sindaco Margherita Scarpellini, “ha svolto il suo servizio sempre con grande passione, professionalità e rigore. La medaglia che gli abbiamo consegnato stamani vuole esprimere il riconoscimento da parte di tutta la nostra comunità per la dedizione al lavoro e la disponibilità che ha dimostrato a tutti i savinesi. Sono onorata anche di aver potuto ricevere il Col. D’Amico, comandante provinciale dei Carabinieri Forestali, vista l’importanza che questa istituzione ha per il nostro territorio e il costante rapporto di collaborazione, proficuo e fattivo, che abbiamo portato avanti in questi anni”.