Al via lunedì 27 settembre i Welcome Day dell’Università di Siena

Mentre prendono il via le lezioni di tutti i corsi di laurea, da lunedì 27 settembre all’Università di Siena sono in programma i Welcome Day. Docenti e studenti tutor, insieme al personale degli uffici, accoglieranno le matricole nelle giornate di benvenuto, che si svolgeranno in tutte le sedi dell’Ateneo, a Siena ma anche ad Arezzo e Grosseto, per facilitare l’ingresso dei nuovi studenti nel mondo universitario.

Si comincia quindi lunedì con il primo appuntamento ad Arezzo, alle ore 9 nel campus del Pionta, per la giornata di presentazione dei Corsi di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa e in Scienze dell’educazione e della formazione e dei servizi universitari. La giornata, come in molti altri casi, potrà essere seguita anche in diretta streaming.

Il 1° ottobre il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia darà il benvenuto alle matricole in un’aula virtuale di Gmeet; il 4 ottobre a San Miniato l’appuntamento è con la giornata del dipartimento di Scienze della vita (solo in presenza); presso il complesso San Niccolò e presso il complesso Mattioli, il 5 ottobre si svolgerà la giornata di benevenuto del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Il 6 ottobre, nel complesso San Niccolò, sarà la volta del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne e il 7, solo in presenza, del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche; il 13 ottobre il dipartimento di Scienze politiche e internazionali si presenterà nella sede di via Mattioli.

Nei prossimi giorni le date delle giornate di benvenuto degli altri dipartimenti saranno pubblicate nel sito orientarsi.unisi.it.