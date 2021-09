L’Arezzo batte Unipomezia 3-1

Seconda giornata di campionato con l’Arezzo che andava a far visita all’Unipomezia ad Ardea. Amaranto in campo con il lutto al braccio in ricordo di Giorgio Peruggia. In tribuna anche l’ex amaranto Sandro Tovalieri.

90′ + 5′ – Finisce qui. L’Arezzo ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 3-1 l’Unipomezia.

90′ – Sono cinque i minuti di recupero.

83′ – Lancio di Cutolo per Muzzi ma Siani esce al momento giusto.

82′ – Gran botta di Cutolo, Siani di istinto si salva.

81′ – Esce Mastino per Campaner.

76′ GOL AREZZO: Cutolo confeziona il cross per Muzzi che insacca. Primo gol in amaranto per il figlio d’arte.

73′ – Strambelli ci prova da solo ma Siani blocca.

72′ – Esce Foggia per Muzzi, al debutto in campionato con l’Arezzo.

69′ – Esce Sparacello, entra Cutolo.

66′ – Sparacello al termine di un contropiede trova la parata di Siani.

64′ GOL UNIPOMEZIA: Delgado accorcia le distanze.

63′ RIGORE PER L’UNIPOMEZIA: Palo per l’Unipomezia sugli sviluppi di un corner, Tozzi contrastato da Mastino cade ed è rigore.

58′ – Escono Sicurella e Mancino per Evangelista e Damiano Marras.

57′ – Mancino complica la vita a Colombo e viene regalato un corner ai locali.

54′ – Strambelli manda Foggia a tu per tu con Siani ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

51′ – Cruciani su punizione sfiora il gol.

50′ – Punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore per il Pomezia.

47′ – Ammonito Mancino.

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio durante l’intervallo.

45′ + 2′ – Termina qui il primo tempo. Arezzo al riposo con due gol di vantaggio.

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Miracolo di Colombo: traversone di Suffer, Tozzi addomestica e tira ma Colombo alza sopra la traversa.

36′ – Azione insistita Unipomezia: Sicurella manda fuori e poi Colombo blocca il tiro da fuori.

32′ – Strambelli mette al centro, Siani respinge male, Sicurella a botta sicura trova la respinta di un difensore.

30′ – In contropiede Strambelli manda Sicurella al tiro, Siani para.

20′ – Ritmi più bassi, amaranto chiamati anche alla gestione del doppio vantaggio.

17′ – Prima occasione per l’Unipomezia: Schiavella riceve appena dentro l’area e per poco non trova la porta.

15′ – L’Unipomezia si è fatto vedere solo su un calcio piazzato. Amaranto impegnati nella gestione e sempre propositivi.

4′ GOL AREZZO: Foggia raddoppia dal dischetto e si sblocca. Primo gol in amaranto per l’attaccante.

3′ RIGORE PER L’AREZZO: Foggia si avventa sul suggerimento di Strambelli e conquista un penalty.

2′ GOL AREZZO: cross di Mancino e Sparacello di testa al limite dell’area piccola segna. Secondo gol in due partite per il 95 amaranto. Secondo assist per Mancino in campionato.

1′ – Inizia adesso la partita.

UNIPOMEZIA (4-1-4-1): 22 Siani; 17 Santese (36′ st 3 Marini), 13 Del Duca, 23 Panini, 6 Ilari; 4 Cruciani (42′ st 20 Di Battista); 19 Ribeiro, 8 Ramleki (13′ st 7 Delgado), 27 Schiavella (34′ st 16 De Iulis), 28 Suffer; 9 Tozzi.

A disposizione: 1 Beccaceci, 15 Odero, 21 Ronci, 24 Passi, 29 Porzi.

Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 21 Ruggeri, 5 Marchetti, 15 Lomasto, 3 Mastino (36′ st 23 Campaner); 20 Mancino (13′ st 31 Marras D.), 8 Aliperta, 16 Sicurella (13′ st 11 Evangelista); 7 Strambelli; 9 Foggia (27′ st 24 Muzzi), 95 Sparacello (24′ st 10 Cutolo).

A disposizione: 22 Balucani, 2 Biondi, 4 Panatti, 80 Tordella.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni (Pasquale Minichiello di Ariano Irpino – Domenico Castaldo di Frattamaggiore).

RETI: pt 2′ Sparacello, 4′ Foggia rig.; st 19′ Delgado rig., 31′ Muzzi.

Note – Spettatori: 250 circa. Recupero: 2′ + 5′. Angoli: 5-1. Ammoniti: st 2′ Mancino, 18′ Mancino, 43′ Evangelista.