Al via un elenco di avvocati per incarichi di consulenza: l’Unione dei Comuni pubblica il bando

Per essere inseriti nell’elenco i professionisti devono presentare una domanda seguendo tutte le indicazioni contenute nell’avviso pubblico scaricabile nel sito internet dell’Ente

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha dato il via ad un bando che prevede la formazione di un elenco di avvocati patrocinatori dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’affidamento di incarichi di consulenza precontenziosa e assistenza legale, patrocinio, rapresentanza e difesa in giudizio.

Per essere inseriti nell’elenco i professionisti devono presentare una domanda seguendo tutte le indicazioni contenute nell’avviso pubblico scaricabile nel sito internet dell’Ente. In caso di professionista singolo, l’istanza di partecipazione e tutti i documenti allegati devono essere compilati dal professionista stesso mentre in caso di studio associato l’istanza di partecipazione deve essere presentata dal rappresentante dello studio.

Dall’inserimento nell’elenco non deriva alcun obbligo al conferimento di incarichi da parte dell’amministrazione, rappresentando l’iscrizione stessa soltanto uno strumento per l’individuazione del professionista.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro la data del entro le ore 13 e inderogabilmente via PEC all’indirizzo [email protected]