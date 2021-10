All’Università di Siena torna in presenza la Career Week

Una settimana di incontri e appuntamenti dedicati all’orientamento al lavoro per gli studenti e i laureati dell’Università di Siena: dall’11 al 14 ottobre, dopo l’edizione digitale dello scorso anno, torna in presenza la Career Week, pensata per rendere più semplice ed efficace l’incontro tra i giovani e le aziende.

Sono tanti gli appuntamenti della settimana, che culminerà giovedì 14 ottobre con il tradizionale Career Day, dalle ore 9 alle 17,30 nel cortile del rettorato e nel chiostro all’aperto di San Francesco, per un’edizione “diffusa” che permetta di mantenere il distanziamento. Qui i ragazzi potranno incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane delle 32 aziende partecipanti, che hanno posizioni aperte di lavoro e stage, presentare personalmente i propri curricula agli stand allestiti per tutta la giornata, sostenere brevi colloqui, raccogliere informazione sui profili professionali richiesti. Per partecipare al Career Day è richiesta la prenotazione online e i colloqui saranno programmati a invito.

Precederanno il Career Day alcuni meeting point, punti di orientamento e incontro per studenti e laureati, in cui i manager delle risorse umane di alcune aziende forniranno informazioni utili sulle competenze e i profili ricercati. Lunedì 11 l’appuntamento sarà con Banca Monte dei Paschi di Siena, martedì 12 con Gsk e mercoledì 13 con P&G. Sempre mercoledì si svolgerà l’Alumni Day, dalle 16,45 nell’aula magna del rettorato e in streaming sui canali social di USiena Alumni e dell’Ateneo (iscrizioni online). Gli alumni dell’Università di Siena racconteranno le loro esperienze di mentoring, affrontando i temi del cambiamento nel mondo del lavoro, parlando del curriculum e della crescita professionale.

Gli studenti e e i laureati possono partecipare agli appuntamenti proposti sul portale Career service JobTeaser del Placement office – Career service dell’Università di Siena, che ha organizzato la settimana di orientamento al lavoro.

Tutte le informazioni sono on line all’indirizzo https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-il-lavoro/career-week-2021.

Di seguito l’elenco delle aziende che partecipano alla Career Week 2021:

ACQUEDOTTO DEL FIORA, ADABRA, ALLEANZA ASSICURAZIONI, AMBROGIO, BANCA MEDIOLANUM, BANCA MPS, BE MANAGEMENT CONSULTING, BENEFIND, CALZEDONIA, CASTEL MONASTERO, CHANGE CAPITAL, CHIANTIBANCA, DELOITTE, DINAMO, E-ONE GROUP, GRUPPO KOS, GSK, IGENIUS, JOIN BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING, JSB SOLUTIONS, LAIKA CARAVANS, LIPARI PEOPLE, MANPOWER, NTT DATA ITALIA, P&G, PQE GROUP, PR INDUSTRIAL, PROMETEIA, PROMETEO, QUEST-IT, SINTRA DIGITAL BUSINESS, TRIGANO

INVITO ALLA STAMPA

In occasione del Career Day, giovedì 14 ottobre, i colleghi delle redazioni sono invitati alle ore 11 presso il palazzo del Rettorato. Il rettore Francesco Frati e la professoressa Claudia Faleri, delegata al Placement, saranno disponibili per interviste.