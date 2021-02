Amen, arriva l’ufficialità per la ripartenza del Campionato di Serie C Gold

Ufficializzata dal Comitato Regionale Toscano della FIP la partenza del Campionato di Serie C Gold, stoppato ad Ottobre a soli 3 giorni dal suo inizio. Variata anche la formula del campionato dove le 15 società partecipanti sono state divise in tre mini gironi, l’Amen Scuola Basket Arezzo affronterà nella prima fase Synergy Valdarno, Fides Montevarchi, Legnaia Firenze e Virtus Siena.

Gli amaranto, dopo il turno di riposo nella prima giornata, esordiranno Sabato 6 Marzo alle ore 18.30 in trasferta contro la Legnaia Firenze. Dopo le dieci partite iniziali le squadre classificate ai primi due posti andranno nel girone Playoff mentre le altre tre saranno impegnate nel Girone PlayOut. La squadra di coach Milli ha ripreso gli allenamenti per recuperare la condizione tecnica ed atletica dopo il lungo stop, obiettivo essere pronti per la prima partita di campionato in programma tra venti giorni.

Novità anche per quanto riguarda il Campionato di Serie D Regionale dove l’Amen SBA sarà impegnata a partire dal weekend del 27 e 28 Marzo, in questo caso però non sono note formula e calendario dopo la rinuncia di nove società alla partecipazione della stagione.