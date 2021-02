Una linea diretta del Bus dal Valdarno a Siena

La Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini, ha accolto la proposta del consigliere provinciale Marco Morbidelli, con delega al trasporto pubblico locale, che ha scritto ai Sindaci del Valdarno per verificare l’ interesse di una nuova linea diretta con la città di Siena.

Il servizio proposto era stato fortemente sollecitato da molti pendolari e andrebbe ad ampliare l’offerta di collegamento anche con la linea MIV di mobilità in Valdarno, garantendo così un maggiore servizio per i cittadini . Il termine richiesto ai Comuni per segnalare l’interesse è fissato per il prossimo 26 febbraio, dopodichè la Provincia ufficializzerà la proposta alla Regione Toscana per ottenere il necessario finanziamento per concretizzare il servizio.

Fermo restando tutti i collegamenti già esistenti, la nuova corsa diretta andata e ritorno per Siena, andrebbe a coprire la fascia oraria della media mattina dando così una reale opportunità a quanti devono muoversi verso una città che è diventata sempre più in contatto con la Provincia di Arezzo, e con la quale condivide molti servizi, tra cui quello sanitario. Naturalmente il servizio verrebbe attivato nel momento in cui la situazione pandemica permetterà il ritorno alla normalità dei trasporti.