Amen Scuola Basket Arezzo in cerca di continuità contro la Synergy

Sabato 10 Aprile alle ore 18.30 terzo impegno settimanale per l’Amen Scuola Basket Arezzo che ospiterà la Synergy Basket Valdarno per la penultima giornata della prima fase di Serie C Gold.

Nonostante siano già tagliati fuori dalla corsa ai primi due posti gli amaranto cercano di dare continuità alla convincente vittoria ottenuta mercoledi sul parquet della capolista e fino ad allora imbattuta Virtus Siena. In questa breve stagione infatti la SBA non è riuscita ad ottenere due successi consecutivi, fattore che ha inevitabilmente condizionato la classifica degli aretini fermi a quota 4 punti affiancati proprio dalla Synergy Valdarno e dalla Fides Montevarchi, alle spalle di Virtus Siena e Legnaia Firenze lanciate alla qualificazione alla seconda fase per la Promozione.

L’Amen avrà anche un’altra motivazione da aggiungere, quella di cancellare il risultato negativo della gara di andata dove i valdarnesi di coach Caimi si imposero con il punteggio di 71 a 66.

Arbitri della partita che sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 18.30 sulla pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo, saranno i Sigg. Natucci di Bagni di Lucca e Forte di Siena.

In questo weekend è ferma per il turno di riposo la Serie D, mentre prendono il via anche ai campionati giovanili di Eccellenza con la Scuola Basket Arezzo che si presenta ai nastri di partenza dell’Under 18 e dell’Under 15. Entrambe le formazioni sono guidate in panchina da coach Marco Evangelisti. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Chimet Under 15 impegnati Domenica 11 Aprile alle 17 sul campo di Firenze Basketball Academy, mentre la Tecnoil Under 18 esordirà lunedi in casa contro Pistoia Basket 2000. Anche le gare giovanili si disputeranno a porte chiuse ma saranno visibili in diretta sul Profilo Facebook della Scuola Basket Arezzo.