La prima tesi di laurea discussa nella sale dei grandi della Provincia di Arezzo

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo:

“E’ con grande onore e orgoglio ospitare oggi 9 aprile 2021 all’interno della Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, la prima discussione di tesi di laurea in giurisprudenza. In tempi di pandemia, in massima sicurezza e per essere vicini ai nostri giovani, abbiamo messo a disposizione gratuitamente la Sala dei Grandi, per volontà del consiglio, agli studenti universitari del nostro territorio per la discussione da remoto delle tesi di Laurea.

La Sala dei Grandi può contribuire sicuramente a fare da sfondo ad un momento così importante e solenne come quello della conclusione del percorso universitario, che a causa degli eventi sanitari che stiamo vivendo non è possibile svolgere in presenza negli atenei con familiari e amici. La laurea rappresenta la conclusione di un percorso scolastico e di formazione di uno studente che va a mettere un tassello fermo nella vita culturale che premia anni di sacrifici, dedizione, passione dei nostri giovani.

Una gioia immensa ed una emozione che coinvolge tutta la famiglia e non solo. Alla neo-dottoressa Giulia Molinaro giungano i miei più sentiti rallegramenti anche a nome della Comunità Provinciale e gli auguri più affettuosi per un brillante avvenire”.