Apit Italia: “Per mesi con le orecchie tappate, adesso a rischio la vita delle imprese”

TOSCANA. L’Associazione Partite del Territorio Italia chiede alla Regione Toscana di attuare provvedimenti volti a garantire la continuità di impresa: “Per mesi non ci hanno ascoltato e oggi ne subiamo le conseguenze, con un mercato del lavoro e le assunzioni completamente fermi”, dice Massimo Gervasi di Apit Italia.

Si è tenuto stamani 6 LUGLIO 2021 l’incontro tra il dott. Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Seconda Commissione Sviluppo Economico e Rurale, e i referenti di Apit Italia con il Presidente Massimo Gervasi, il Segretario nazionale Raffaele Saviano e la Responsabile Valdera Federica Barabotti. Sul tavolo regionale Apit Italia ha portato tre istanze necessarie e prioritarie per garantire il lavoro.

La prima sollecitazione alla Regione è quella di provvedere a completare l’invio dei soldi del bonus filiera a tutte quelle imprese che non li hanno ancora ricevuti.

La seconda richiesta da parte di Apit Italia è la modifica del bando a fondo perduto a cui tante imprese non hanno potuto partecipare perché non in regola con il Durc per l’anno 2020. “La nostra proposta – spiega Raffaele Saviano di Apit Italia – è quello di modificare il bando e accettare il Durc con scadenza 31 dicembre 2019. D’altra parte l’emergenza sanitaria ed economica ha negato alle imprese introiti previsti per onorare il pagamento delle tasse, imposte e contributi.”

Infine i referenti di Apit Italia chiedono alla regione un intervento concreto per aiutare le imprese ad assumere persone. “Chiediamo l’introduzione dei voucher oppure l’apertura di un bando regionale – spiega Apit Italia – che possa sostenere le imprese nelle assunzioni.