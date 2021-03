Arezzo, De Robertis (Pd): “Cordoglio per la scomparsa di Vera Treghini Butali”

“Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità aretina per la scomparsa di Vera Treghini Butali, donna forte e generosa, il cui nome è inscindibilmente legato a quello del compianto marito Benito nella costruzione di quella straordinaria storia imprenditoriale che risponde al nome di Euronics, ma anche nelle altre importanti esperienze che hanno fatto crescere la città di Arezzo, come l’emittente Teletruria”.

Anche Lucia De Robertis, presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale, esprime la sua “sincera partecipazione” al lutto che ha colpito “non solo la famiglia Butali, ma tutta la nostra comunità”.

“Davvero, in tempi come questi – aggiunge Lucia De Robertis – in cui, giustamente, si chiede spazio per le donne, ricordare l’esempio di Vera Treghini Butali è il miglior modo per rappresentare una storia di impegno e di successo femminile, in tempi in cui questo era ancora più difficile. Ma non è solo l’imprenditrice che vogliamo ricordare, ma proprio la persona, nella sua dimensione familiare, sociale, spirituale”.

“Vera Treghini Butali è stata una grande donna – conclude la consigliera regionale aretina – e guardare a lei e alla sua storia, per prendere esempio, è un modo straordinario per ricordarla come merita”.