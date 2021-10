Arezzo: lavori da lunedì 18 ottobre con modifiche a sosta e circolazione

AREZZO. Lavori da lunedì 18 ottobre con varie modifiche a traffico e sosta.

Fino a lunedì 25 ottobre restringimento della carreggiata in via Asmara dal civico 6 per una lunghezza di 10 metri in orario 8,30 – 17,30.

Fino a sabato 30 ottobre restringimento della carreggiata dalle 8 alle 18 nel tratto di via Nenni di fronte all’ingresso dell’ospedale.

Fino a venerdì 5 novembre senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 273 alla Chiassa Superiore al civico 83/N a Tregozzano in orario 8,30 – 19,30.

Fino a martedì 9 novembre divieto di transito in alcuni tratti della pista ciclo/pedonale in via Calamandrei e divieto di passaggio per i pedoni in alcuni tratti di marciapiede in via Gobetti e via Ernesto Rossi. In queste strade si registrerà anche il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a mercoledì 10 novembre divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Kennedy e di via De Gasperi nel tratto che va dall’intersezione con via Battisti a quella con via Vespucci/via Curtatone, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Giovanni Acuto, via Alcide De Gasperi, via Kennedy, via Laschi, via Malpighi. Orario 8 – 18.

Fino a lunedì 22 novembre restringimento della carreggiata in via del Saracino dal civico 20 per una lunghezza di 10 metri dalle 8,30 alle 17,30 e divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Fossombroni nel tratto che va dall’intersezione con via Mochi a quella con viale Santa Margherita, in viale Santa Margherita dal civico 43/A alla svolta per via Pietri, in via Pietro Benvenuti, in via Tarlati dal civico 42 all’intersezione con la rotatoria che incrocia viale Santa Margherita, in alcuni tratti di via Pietri, di via Bernardo Dovizi e di via Mochi. Orario 8,30 – 18,30.

La natura mobile del cantiere potrà comportare la chiusura ai pedoni dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.