Arezzo, lavori stradali e modifiche a sosta e circolazione

Da giovedì 29 aprile fino a martedì 4 maggio la realizzazione di un elettrodotto interrato comporterà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso lungo la strada vicinale Pulicianese nel tratto che va dal civico 150/D di Policiano all’intersezione con la strada comunale di Ristradelle.

I lavori di manutenzione alla rete del gas metano comporteranno il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Pietramala dal civico 25 per una lunghezza complessiva di 20 metri e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Orari 8,30 – 17,30.

Prosegue la sostituzione degli apparecchi d’illuminazione stradale: da sabato primo a venerdì 21 maggio 24 ore su 24 divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di largo 2 Giugno dal civico 1 all’intersezione con via 10 Dicembre 1948 e ancora dal primo a lunedì 31 maggio sempre 24 ore su 24 divieto di sosta con rimozione in ambo i lati e per una lunghezza complessiva di 40 metri nei tratti adiacenti agli attraversamenti pedonali di via Generale da Bormida, via 10 Dicembre 1948, via Arno, via Po, largo Tevere, via Archiano, via Trasimeno, via Vezzosi, via Sauro, via Cesti. La natura mobile di questi cantieri potrà comportare la temporanea chiusura al passaggio pedonale dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori.