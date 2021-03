Arezzo nella strada che porta alla salvezza

La vittoria dell’Arezzo a Fano ha un valore doppio per il finale di stagione che attende gli uomini di Stellone. Seconda vittoria consecutiva in un trittico da dentro o fuori per le speranze di salvezza della squadra amaranto. La vittoria esterna sul campo di una diretta concorrente alla permanenza in serie C dice molto e fa ben sperare ambiente e tifosi a credere fortemente in una salvezza fino a poche settimane sembrava impossibile.

Gli scontri diretti valgono molto sia per la classifica che per l’aspetto mentale. La classifica nella zona retrocessione si è accorciata e vede la squadra per la prima volta dall’inizio stagione abbandonare l’ultimo posto (il Ravenna deve recuperare due partite).

Domenica arriva al Città di Arezzo l’Imolese posizionata al primo posto playout.

Dobbiamo salire un gradino alla volta, senza fare programmi o tabelle di marcia. Ogni partita rappresenta una finale e quella di domenica è sicuramente la più importante.

Un successo rappresenterebbe per le dirette concorrenti alla salvezza una mazzata colossale, una squadra in salute che si è scrollata di dosso ceneri e paure ritrovando certezze per la via della salvezza.

Proprio adesso arriva il gradino più difficile da superare ma senza paura o timori. Il valore tecnico della rosa sta venendo fuori nel momento più importante, quando si sta per decidere il campionato. La squadra ha finalmente trovato la sua identità e uomini che ne rappresentano i punti di riferimento dove il mister ci costruisce la formazione di volta in volta.

Proprio il mister merita una citazione particolare, Stellone fin dal suo arrivo non ha mai fatto proclami ha sempre dato serenità a tutto l’ambiente anche quando nessuno credeva nel domani. Lui ci ha sempre creduto non si è mai smarrito, ha restituito certezze ai giocatori e la squadra lo segue in tutto.

Ci sono ancora difficoltà come quelle in fase offensiva ma l’Arezzo può sicuramente superare l’ostacolo.

Arezzo la strada intrapresa è quella giusta adesso non fermarti.