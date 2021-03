Arriva lo Spid al Punto Amico di San Giovanni Valdarno

Da oggi, lunedì 22 marzo, previo appuntamento, sarà possibile ottenere l'identità digitale in modalità assistita o il suo rilascio definitivo per coloro che si sono preregistrati on line

Da oggi, lunedì 22 marzo, anche al Comune di San Giovanni Valdarno si potrà richiedere l’autenticazione per lo Spid, l’identità digitale necessaria per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Uno strumento che consente un accesso sicuro e rapido a tutta una serie di prestazioni fondamentali per il cittadino: dai pagamenti alle informazioni sanitarie, dall’accesso al sito Inps alle pratiche d’impresa passando per la richiesta di bonus e incentivi di vario genere.

Lo Spid si ottiene in pochi e semplici passaggi. Al Punto amico di via Rosai sarà possibile richiedere sia la modalità assistita con personale formato che aiuterà il cittadino nell’intera procedura, sia il rilascio definitivo per coloro che si sono preregistrati on line tramite Lepida; in quest’ultimo caso il Punto Amico provvederà al riconoscimento in presenza della persona.

E’ importante però, per chiunque desiderasse accedere al servizio, prendere un appuntamento telefonando ai numeri 055-9126 321/332/257/320/214.

Il cittadino dovrà poi portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Coloro che vogliano usufruire dell’assistenza completa dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo e-mail e un cellulare.