Giornata nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati a Subbiano

“Il 21 marzo, è la giornata nazionale della gentilezza Ai Nuovi Nati e c’è un simbolo per dare identità, una chiave…comunque sia..di carta..di metallo…ma è una chiave molto speciale è la “Chiave della Gentilezza del paese” con cui i nuovi nati vengono accolti nella comunità, è l’accoglienza “istituzionale”, un momento che guarda al futuro ridando ai sentimenti la speranza, la gioia , il desiderio e la forza di rinascere soprattutto in un momento come questo.” ha detto il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini colpita anche lei dal covid”.

Avremmo voluto fare di più.. ma questa emergenza sanitaria che si sta vivendo in tanti in prima persona non ce lo permette , ma tutta l’Amministrazione Comunale è vicina a questi piccoli uomini/donne del futuro nati dai primi giorni dello scorso anno sino ad oggi.” Un abbraccio e incontro virtuale con le famiglie affidato a facebook , mentre ai piccoli nati e alle loro famiglie è stata inviata una pergamena, il Sindaco ha poi concluso a nome di tutta l’Amministrazione Comunale “.

La pergamena che riceveranno sarà per far sentire loro tutto il nostro affetto e la nostra voglia di aiutarli nella loro crescita, nella loro educazione per il loro futuro. Il 21 Marzo…nasce la Primavera… sboccia la gentilezza ..sappiate cogliere tutti il grande valore che ogni bimbo nato porta con sé.”