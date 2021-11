Arrosto di arista e mele con albicocche caramellate

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Oggi prepariamo un arrosto saporito che abbina un connubio di sapori fantastico come il maiale e le mele ma con due varianti strepitose: le mele arrosto condite e cotte in forno a guisa di patate e le albicocche caramellate…strepitose!!

Un secondo particolare quanto basta per dare una marcia in più alla vostra tavola, ed é anche semplice e veloce!

Rimarrete stupiti di quanto questo piatto sia equilibrato nel gusto, credetemi e soprattutto…provatelo subito!!

INGREDIENTI(per 4/6 persone) :

250 gr albicocche secche denocciolate

4 spicchi aglio vestito

4 cucchiai zucchero integrale di canna

Origano

Spezie miste per arrosti

250 ml circa brodo vegetale

6 mele mature ma sode(io ho usato le pink lady che hanno un gusto molto particolare, ma vanno benissimo anche altri tipi es.golden)

Noce moscata

Sale, pepe macinato al momento

6 foglie alloro

Arista di maiale 1 pezzo grande da 800 gr circa

Aceto balsamico ottima qualità invecchiato e denso 3 cucchiai(no crema di aceto!)

6/7 rametti rosmarino

Olio extra vergine q.b.

Vi servirà inoltre:

spago da cucina

PREPARAZIONE:

Legare l’artista di maiale con lo spago da cucina quindi passare un filo di olio su tutta la superficie ed insaporire con le spezie per arrosti, l’origano massaggiando bene la carne ed infine inserire almeno 2/3 rametti di rosmarino e due foglie di alloro tra le maglie della legatura.

Adagiare su teglia medio/grande rivestita con carta forno con qualche cucchiaio di olio, due spicchi di aglio vestito, 2 rametti di rosmarino ed uno di alloro,tenere da parte.

Sbucciare le mele, ridurle a pezzetti grossolani quindi riporre in una insalatiera bella capiente e condire bene con olio, sale, una macinata di pepe fresco, un cucchiaio di misto spezie per arrosti e mescolare benissimo ma delicatamente con due mestoli di legno. Lasciar riposare ed insaporire.

Caramellare le albicocche: in una casseruola antiaderente mettere tre cucchiai di olio evo, tre cucchiai di brodo, lo zucchero integrale di canna,noce moscata grattugiata fresca a piacere, uno spicchio di aglio vestito, una foglia di alloro ed un rametto di rosmarino ed accendere a fuoco medio/basso. Far sfrigolare aglio e rosmarino per uno/due minuti quindi aggiungere le albicocche.

Togliere il rosmarino e lasciar andare per 5 minuti mescolando di tanto in tanto.

Aggiungere l’aceto balsamico, 1/2 cucchiaino di sale e lasciar ancora andare pochi minuti quindi non appena le albicocche risulteranno un pó asciutte aggiungere qualche cucchiaio di brodo e lasciar ritirare di nuovo.

Proseguire altri 10 minuti con lo stesso procedimento e quando saranno morbide e belle caramellate spengere e tenere da parte.



Scaldare bene il forno a 220°C quindi infornare l’artista. Dopo 15 minuti controllare la cottura, girarla sopra/sotto sulla teglia ed aggiungere un pó di brodo, infornare di nuovo per altri 15 minuti.

Controllare di nuovo la cottura, togliere il rosmarino ‘vecchio’ ed aggiungere le mele con il restante rosmarino fresco, l’alloro e qualche cucchiaiata di brodo.

Continuare la cottura altri 10 minuti circa, controllare che le mele diano cotte ma al dente, è importante!

Sfornare, lasciar raffreddare una decina di minuti quindi tagliare via lo spago, affettare la carne a piacere ‘fette più o meno alte, sono fantastiche anche a piuttosto sottili).

Impattare irrorando le fette di carne con qualche cucchiaio di fondo di cottura rimasto In teglia, adagiare le mele vicino alla carne e le albicocche caramellate.

Se da fredde si fossero asciugate troppo le albicocche potete scaldarle leggermente sul fuoco o al microonde con qualche cucchiaio di brodo per ammorbidire la glassa tura che avranno formato ed usarla durante l’impiatramento e per degustare la carne al meglio.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci