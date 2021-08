Bando “Città Murate”, 138 mila euro per il “Giardino oltre le mura”

SANSEPOLCRO – Un finanziamento pari a 138.427,52 euro per il progetto “Il giardino oltre le mura”. E’ quanto ottenuto dal Comune di Sansepolcro e dall’associazione “Massimo Canosci”, che hanno partecipato al bando regionale “Città murate” con l’obiettivo di reperire risorse per la valorizzazione del tratto del circuito murario compreso tra via S. Puccio e via dei Balestrieri. Obiettivo raggiunto, con grande soddisfazione per tutti.

Il progetto di recupero del giardino pensile ha un costo totale di 173 mila euro, di cui 138 mila saranno coperte dal finanziamento appena ottenuto, 25 mila da uno stanziamento del Comune e il restante dall’associazione “Massimo Canosci”, nata in memoria dell’ex consigliere comunale molto attivo in campo sociale e prematuramente scomparso nel 2012. L’associazione ha infatti deciso di donare alla città di Sansepolcro un “giardino della memoria”, che sarà realizzato in uno spazio pubblico messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Si tratta di un luogo di grande interesse storico-architettonico e ambientale-paesaggistico.

Il progetto prevede di bonificare e recuperare la zona, realizzando poi un percorso diviso in sette aree in modo da ottenere un cammino a tema. Le sette zone sono: lo stupore (prevalentemente caratterizzata dalla fioritura degli alberi da frutto); la pace (contraddistinta da alberi d’olivo); il coraggio (simboleggiato dall’ombra creata dal tunnel del pergolato, coperto di glicine); l’umiltà (rappresentata dalle acque e infatti verrà realizzata una fontana); l’ascolto (area completamente a prato, dove si potranno ospitare eventi e intrattenimenti e verranno sistemate delle sedute in legno naturale); la leggerezza (un bosco di lecci, in contrasto con la “pesantezza” delle piante ad alto fusto presenti in questa parte di giardino); l’infinito (la fine del percorso, attraverso un’immagine da collocare).

“Siamo molto contenti di essere risultati secondi nella graduatoria della Regione, a conferma di quanto il progetto di riqualificazione delle mura sia meritevole di attenzione – commenta l’assessore all’Urbanistica Francesco Del Siena – L’area sarà anche dotata di un accesso con ascensore per i disabili. Non possiamo che ringraziare l’associazione Massimo Canosci perché sempre disponibile a collaborare e la ringrazio anche per aver deciso di dedicare questo spazio ad una figura cara a tutta la nostra comunità. E’ un bel progetto e restituirà alla città un luogo da vivere. Grazie infine alla Regione Toscana perché continua a finanziare questi progetti di recupero che sono fondamentali per i nostri centri”.

L’associazione Massimo Canosci esprime grande soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo. “Finalmente si realizzerà il progetto al quale abbiamo tanto creduto e lavorato in questi anni: recuperare e dare vita ad un luogo della nostra città abbandonato e sconosciuto ai più. Un ringraziamento particolare al progettista Pierluigi Cestelli e ai tecnici Davide Gori e Alessio Boncompagni che hanno preso a cuore questo progetto, dedicandosi con professionalità e passione; al Comune di Sansepolcro, nella figura del sindaco Mauro Cornioli e dell’assessore all’Urbanistica Francesco Del Siena che hanno dato priorità al nostro progetto. Infine un grazie a tutti gli amici che fanno parte dell’associazione e che hanno collaborato all’iniziativa fin dalla sua nascita” ha commentato il presidente Antonia Belfiore.