Volley 88 Chimera insieme al Tegoleto Volley,uniti per vincere

I presidenti dei due sodalizi Tegoleto Volley e Volley88 Chimera Arezzo annunciano di aver trovato un accordo di collaborazione a partire dalla stagione agonistica 2021/2022. Dopo due anni difficili le due società hanno deciso di unire le forze per ripartire di slancio e affrontare con maggiore tranquillità il futuro.

La collaborazione si estenderà a 360° a partire dai giovanili (U16-U18) fino alla prima squadra che militera’ al campionato di Serie D.

La nuova collaborazione prevederà anche una seconda prima squadra con la partecipazione al campionato di Prima Divisione.

Entrambi i sodalizi continueranno presso le proprie sedi di appartenenza (Arezzo e Badia Al Pino) a lavorare per i livelli più bassi del giovanile: Settore Minivolley-S3/U12. Lo staff di allenatori annovera nel proprio organico persone di esperienze e giovani di belle speranze.

Fabrizio Bichi allenerà la prima squadra (serie D/U18), Domenico Manfredonia per il minivolley-S3-U12 (per il gruppo di Tegoleto con la collaborazione dell’esperta Maria

Dukova), Stefano Gialli (per il gruppo di minivolley di Arezzo), Mister Francesca Moretti (U16), Mister Ciofini Giulia (U13/14). Le due società puntualizzano che il gruppo allenatori, che si arricchirà in seguito di ulteriori figure, lavorerà in simbiosi con numerosi interscambi in modo da creare un senso di appartenenza a cui tengono tanto i due presidenti.

Nuovo fermento e grande soddisfazione si respira nei corridoi delle rispettive società. L’annata si prospetta comunque difficile ma la collaborazione aiuterà entrambi i sodalizi

ad avere migliori soddisfazioni sportive alla ricerca di una crescita umana delle atlete e di tutti i collaboratori dirigenti e allenatori.

Dopo quasi due anni di stop la Volley 88 Chimera dunque non ha fatto passi indietro ma ha solo preso la rincorsa per ricaricarsi di idee e soprattutto per tornare a volare assieme alla Tegoleto Volley.