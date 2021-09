BecarINDIE vol.II: al via l’ultimo appuntamento di Casentino Musica

La rassegna musicale si svolgerà venerdì 3 settembre proprio nello spazio esterno della sede storica dell’associazione in via di Becarino n°32.

Ad aprire le danze sarà Zorah, aka Manoa Franco, produttore, cantante e polistrumentista italo-tedesco classe’99 con i suoi pezzi alternative R&B, Bedroom Pop, Hip Hop e Funk House. Subito dopo si esibiranno i Tacita Intesa, band casentinese composta da Alessandro Granelli (chitarra e voce), Thomas Crocini (basso), Daniele Stocchi (basso e synth) e Davide Boschi (batteria) che propongono un rock progressivo con radici negli anni ’70 reinterpretate in chiave moderna.

La band ha pubblicato, nel 2018, il secondo disco “FARO” che li ha portati a suonare fino ai palchi del Giappone. Headliner della serata saranno i Caveleon, progetto milanese di altissimo livello e caratura internazionale, che riesce a stupire per la consapevolezza con cui padroneggia la musica e l’elegante disinvoltura con cui si muove attraverso le arti. Con il loro sound inedito e suggestivo, in bilico tra atmosfere folk, indie e rock immerse all’interno di sonorità elettroniche che conducono l’ascoltatore in un mondo difficile da definire ma sorprendente nella sua semplicità e raffinatezza, e le voci apparentemente in contrasto di Leo e Giulia (profonda e ruvida la prima, angelica ed eterea la seconda), i Caveleon rappresentano una eccezionale rarità di cui innamorarsi perdutamente.

L’evento finale dell’estate di Casentino Musica è reso possibile grazie ai numerosi sponsor che hanno contribuito all’iniziativa: Sefacs Impianti Elettrici S.n.c., Campaldino Legnami di Vezzosi S.r.l., Gelateria Bar Turismo di Bibbiena, G&G abbigliamento, Stock House abbigliamento, Daniele l’ottico, Autotrasporti Bruschini Rinaldo, Sistemi anticaduta Valens components Tuttosicurezza, Cube, L’Elettrica, Rossobirra Beer and Food, Atlantic Oil, Vivaio Il Cedro, Mariotti Calcestruzzi.

L’ ingresso alla manifestazione sarà gratuito per i possessori della tessera dell’associazione ma sarà anche possibile tesserarsi in loco la sera stessa a 5 €. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta tramite email all’indirizzo [email protected] All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass.