Domenica concerto musicale per la Valtiberina

Sarà un concerto dedicato alla vallata, un modo per raccontare luoghi e tradizioni attraverso la musica: appuntamento domenica 5 Settembre 2021 dalle ore 18 con la voce di Gabriella Zanchi e Valter Ligi al pianoforte.

L’evento è in programma in località La Spinella, frazione La Montagna, nel comune di Sansepolcro. E’ previsto anche un momento di degustazione dei prodotti locali a cura della azienda agricola Fattoria di Germagnano. L’ingresso sarà gratuito e per partecipare sarà necessario avere il green pass. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 12 Settembre.

“A fare da cornice all’evento musicale sarà il patrimonio forestale dell’Unione Montana della Valtiberina Toscana, con la sua riserva naturale – ha spiegato Sara Mugnai, responsabile del servizio di forestazione nell’Unione – che contribuiranno a rendere l’evento ancora più suggestivo, coinvolgendo emotivamente il pubblico, tra le note e il paesaggio”.

“L’iniziativa nasce dalla passione e dall’amore che fin da quando ero bambino ho coltivato per questo territorio – ha spiegato Valter Ligi, promotore dell’evento – sarà bellissimo ed emozionante suonare direttamente sul prato, in uno scenario unico e sicuramente emozionante”.

A raccontare il territorio non sarà solo la musica: il grande Augusto Tocci, nativo di Badia Tedalda, condurrà il pubblico in un viaggio tra tradizioni, storie e usi della vallata.

In occasione dell’evento il Circolo degli Esploratori organizza inoltre una camminata con partenza alle 16 dall’abitato de La Montagna per raggiungere in concerto. Il rientro è previsto al tramonto lungo la strada forestale che passa per Germagnano. Da qui sarà organizzata una navetta per riportare gli autisti a La Montagna. Il costo è di 10 euro a persona, mentre i per i bambini fino a 10 anni la partecipazione è gratuita.