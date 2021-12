Bei risultati per la Chimera Nuoto in vista dei Campionati Assoluti

AREZZO. Bei risultati per la Chimera Nuoto in vista dei Campionati Regionali Assoluti. L’importante manifestazione toscana è in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre a Livorno e, in vista di questo appuntamento, i nuotatori di ogni età e ogni categoria di tutta la regione sono scesi in vasca in una serie di prove di qualificazione ospitate da diverse piscine. Trentatré ragazzi e ragazze della Chimera Nuoto, accompagnati dal tecnico Marco Licastro, sono stati impegnati a Colle Val d’Elsa dove hanno vissuto un positivo confronto con avversari di altre dieci società delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena, chiudendo la gara con un buon palmares con otto primi posti, tre secondi posti e tre terzi posti.

I migliori risultati portano la firma di Matteo Vasarri del 2004 che ha chiuso al primo posto ognuna delle tre gare disputate, trionfando nei 100 rana, nei 100 stile libero e nei 400 stile libero dove è arrivato davanti anche a nuotatori più grandi e più esperti. Due primi posti nei 200 dorso e nei 1500 stile libero sono arrivati con Gabriele Gambini del 2005 che ha poi arricchito la propria prestazione con un secondo posto nei 50 farfalla, mentre tra le ragazze ha ben figurato Isabella Trojanis del 2006 con il miglior tempo nei 50 dorso e con due secondi posti nei 50 farfalla e nei 200 dorso. Tra i ragazzi della Chimera Nuoto hanno infine brillato anche Gaia Burzi del 2007 (prima nei 1500 stile libero), Fabio Ferrari del 2006 (primo nei 200 farfalla), Eleonora Mazzeschi del 2008 (terza nei 100 rana), Giuditta Rachini del 2003 (terza nei 200 farfalla) e Matteo Trojanis del 2006 (terzo nei 100 stile libero).

«Il bilancio di questa prova di qualificazione – commenta Licastro, – è particolarmente positivo. Molti ragazzi hanno infatti ottenuto bei miglioramenti cronometrici che rappresentano un buon biglietto da visita in vista dei Campionati Regionali Assoluti e, soprattutto, dei Campionati Regionali Giovanili in programma il prossimo febbraio che rappresentano il principale appuntamento verso cui stiamo finalizzando l’attuale fase di preparazione vissuta al palazzetto del nuoto di Arezzo e alla piscina comunale di Foiano della Chiana».

Il prossimo fine settimana della Chimera Nuoto sarà scandito anche da una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day, l’evento gratuito dedicato alla fascia d’età da zero a quattro anni. Domenica 12 dicembre, a partire dalle 9.45, i palazzetti di Arezzo e di Foiano della Chiana apriranno le loro porte ai bambini e alle loro famiglie per una serie di lezioni mattutine che permetteranno ai più piccoli di vivere le prime esperienze in piscina insieme ai genitori e di acquisire così sicurezza nelle acque guidati dai tecnici di una società che, da oltre vent’anni, è affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”. Il pomeriggio alle 16.00, infine, è in programma un incontro dove verrà illustrata ai genitori la metodologia didattica e pedagogica utilizzata nel nuoto neonatale, prevedendo così un momento informativo e formativo incentrato su questa disciplina.