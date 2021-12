Benefici economici del 2020 concessi dal Comune di Montevarchi

Chi avesse già prenotato un appuntamento con i CAF per la nuova dichiarazione ISEE 2022 può rivolgersi all'Ufficio Incomune per ritirare direttamente la comunicazione.

MONTEVARCHI. L’Ufficio Incomune informa che nelle prossime settimane saranno inviate alle famiglie del Comune di Montevarchi che ne hanno usufruito, le comunicazioni riguardanti i benefici economici del 2020 comprendenti le seguenti forme di agevolazione e contribuzione: contributo per il diritto allo studio “pacchetto scuola”, contributo affitto (domanda presentata nel 2019), contributo straordinario sull’affitto causa covid19, buono spesa straordinario causa covid19, buoni spesa o altri contributi economici provenienti dal servizio sociale comunale.

Tale attestazione dei contributi ricevuti serviranno per essere inseriti nella nuova Dichiarazione ISEE per l’anno 2022.

Unitamente a tali attestazioni il Sindaco, Silvia Chiassai Martini, informerà i cittadini circa le agevolazioni e i benefici economici che sarà possibile ottenere nel 2022 rivolgendosi all’ufficio Incomune.

In attesa delle disposizioni di fine anno dello Stato e della Regione Toscana in merito ai contributi per il 2022, chi ha urgenza di ottenere l’attestazione dei contributi ricevuti nel 2020 poiché ha già prenotato l’appuntamento per l’ISEE 2022 presso un Caf, può recarsi nei prossimi giorni presso l’ufficio Urban Center in Via dei Mille n. 7 (0559108246) per richiedere e ritirare l’attestazione.

Si ricorda che l’Ufficio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Si prega di contattare l’ufficio per telefono, per mail ( [email protected] ) o per chat ( attraverso il sito del comune www.comune.montevarchi.ar.it ) per prenotare un appuntamento.