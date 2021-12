Montevarchi: aperte fino al 13 gennaio 2022 le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia

MONTEVARCHI. Fino al 13 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia (Asilo Nido “La Coccinella” e Asilo Nido “La Farfalla!). Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Montevarchi e una volta compilato in ogni sua parte, con allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, potrà essere inviato con una delle seguenti modalità:

da email tradizionale alla casella di posta elettronica [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB);

(limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB); inviato da PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Montevarchi [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB). Sulla base del Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia le ammissioni avverranno secondo graduatorie d’accesso formate sulla base dei punteggi e dei criteri di ammissione previsti e indicati nella domanda.