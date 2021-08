Bettona Crossing: correre nella terra dell’eternità

Due sono le distanze: 50 km per un dislivello di 1.960 metri e lo Shortrail degli Olivi, 20 km per 870 metri. Si tratta di due percorsi affascinanti con panorami suggestivi che si aprono su tutta la valle umbra, da Perugia a Spoleto, con vista su Assisi, Spello, Trevi e Montefalco.

La quarta edizione di Bettona Crossing, in programma il prossimo 25 settembre, sarà una grande festa del trail. Si tratta di un evento clou di Umbria Crossing Outdoor Festival (in programma sempre a Bettona dal 24 al 26 settembre 2021), una gara Nazionale Fidal con il patrocinio di Iuta, Itra, Utmb e Iau.

Due sono le distanze: 50 km per un dislivello di 1.960 metri e lo Shortrail degli Olivi, 20 km per 870 metri. Due percorsi affascinanti e pieni di suggestione, con panorami che si aprono inaspettati su tutta la valle umbra, da Perugia a Spoleto, con vista su Assisi, Spello, Trevi e Montefalco; due percorsi che rimarranno nel cuore, nell’anima e nei muscoli di tutti i partecipanti.

La sede di partenza ed arrivo sarà Bettona, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, fra Assisi e Perugia. Si partirà dal cuore del borgo, alle 9:00 per la gara lunga e alle 10:00 per la 20 km. Le iscrizioni sono naturalmente già aperte, al costo di 45 euro per la 50 km e di 25 per la 20 km, con termine il 31 agosto, data oltre la quale sono previsti aumenti di 5 euro.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 22 settembre o al raggiungimento del numero massimo di adesioni. Hanno già aderito partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia ma anche da Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca e Germania.

Completeranno il programma del fine settimana Bettona Etruscan Mtb, un’importante Granfondo di mountain bike in programma il giorno successivo sugli stessi sentieri e tante attività collaterali per l’Intera famiglia: trekking tra gli Olivi, Movimento”, un’area wellness dedicata al recupero muscolare, all’allenamento funzionale, allo yoga, ai massaggi, alla ginnastica posturale. Screening per il diabete, mini trail per i più piccoli, un Hospitality Village per le Aziende partners.

Un fine settimana per celebrare lo sport, la sostenibilità ambientale circondati da millenni di storia e bellezza.

Per informazioni: Asd Il Perugino Running Club, tel. 335.6247018, www.umbriacrossing.com