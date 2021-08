JazzandWine: giovedì 19 serata dedicata a Chet Baker

AREZZO. Numerose le richieste per prendere parte al primo concerto della rassegna JazzandWine, giunta alla VIII edizione, ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini.

Il primo appuntamento che inaugura la rassegna, giovedì 19 agosto, è il concerto “La tortuosa strada di Chet Baker” del quartetto capitanato da Andrea Donnini, musicista di lungo corso con un grande bagaglio di esperienza. La sua tromba cercherà di emulare quella di Chet Baker, il musicista che più ha influenzato la propria personalità musicale. Ad accompagnarlo Ginni Cinelli al pianoforte, Massimiliano Conticini al basso elettrico e Andrea Croci alla batteria.

La figura di Chet Baker resta di sicuro una delle più affascinanti della storia del jazz: un’anima tanto fragile quanto preziosa che trovava nella musica i suoi momenti di maggiore lucidità, un’artista un po’ maledetto che ha lasciato soprattutto in Italia un segno indelebile della propria musica. La serata cercherà di ripercorrere attraverso brani, atmosfere e parole alcune tappe di un percorso di vita pieno di cadute ma anche costellato da momenti di alta poesia.

Le degustazioni sono curate dall’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo e dal Centro Guide Arezzo e Provincia con la collaborazione del bistrot Taste in Corso Italia.

Durante la serata sarà possibile visitare, accompagnati da una guida, la mostra L’Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert. La prenotazione è obbligatoria con accesso tramite Green Pass; si consiglia pertanto di arrivare in anticipo rispetto all’orario del concerto per svolgere per tempo le procedure di sicurezza.

Il costo di ogni serata è di 12,00 euro a persona inclusa la prima degustazione; l’abbonamento alle quattro serate 40,00 euro. Già disponibili i biglietti per i successivi concerti di JazzandWine, in vendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi. Nel caso la serata raggiungesse il sold out, per coloro che non saranno riusciti ad avere un posto sulle terrazze del Museo, verrà proposto il concerto in diretta Facebook sulla pagina della Casa Museo Bruschi con inizio alle ore 21,15. Le emozioni della serata potranno così raggiungervi ovunque voi siate.

Ecco gli altri appuntamenti di JazzandWine:

Mercoledì 25 agosto

Malvisi-Michisanti-Liguori

“The art of sax trio”

Daniele Malvisi, sax tenore

Federica Michisanti, contrabbasso

Giovanni Paolo Liguori, batteria

Giovedì 2 settembre

Réka Trio

“Jazz from Berlin”

Reiner Hess, sax contralto

Christoph Neuhaus, chitarra

Venerdì 10 settembre

Natia Quartet

“Il cuore Jazz della musica italiana d’autore”

Mauro Carboni, sax e flauto

Lorenzo Francioli, pianoforte

Luca Grassi, contrabbasso

Mauro Giorgeschi, batteria