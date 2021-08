Bibbiena, buoni spesa: sono 145 le famiglie che hanno fatto richiesta

Alla scadenza del bando per i Buoni Spesa, sono state 145 le domande pervenute all’Ufficio per il Sociale del Comune.

Il bando, a cui avevano accesso i cittadini con un ISEE non superiore ai 16.500 euro, si collega direttamente a quello sugli affitti per un massimo di 3 mila euro erogati tra l’una e l’altra operazione per ogni nucleo familiare.

Tutte le domande sono state inserite in una graduatoria e verificate puntualmente anche con il supporto delle assistenti sociali. A fine agosto sarà stilata la graduatoria definitiva.

Con questo terzo bando gestito dal Comune, verrà inaugurata la nuova Piattaforma Buoni Spesa Esercenti, attivata dall’amministrazione nel contesto del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Si tratta di una piattaforma attraverso la quale gli esercenti potranno facilmente gestire i buoni spesa che i cittadini presenteranno loro, con un elenco delle transizioni e quindi il totale che il comune dovrà corrispondere.

Un modo semplice e veloce per Comune e commercianti, per gestire l’erogazione dei buoni che partirà a settembre.

Gli importi erogati per nucleo familiare andranno dalle 50 alle 150 euro.

L’Assessore al Sociale Francesco Frenos commenta: “Siamo arrivati alla conclusione anche del terzo bando, che ha impegnato gli uffici per il sociale che ringrazio per l’efficienza che sempre dimostrano e hanno dimostrato soprattutto nel periodo emergenziale. Le domande pervenute ci parlano di un territorio che, con le sue 5 mila famiglie circa, sta reggendo bene all’urto della crisi pandemica e allo stesso tempo di una rete di aiuti e sostegno alle famiglie più fragili che sta funzionando in modo ottimale, non avendo mai abbassato la guardia. Continueremo ad impegnarci in questo senso”.