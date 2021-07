Biscotti sfiziosi al burro di arachidi

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Oggi utilizzeremo quale ingrediente sfiziosissimo e decisamente fuori dal comune, il burro di arachidi…questa crema densa spalmabile che é il cavallo di battaglia di ogni vero americano, contrariamente a quanto si pensi é un’ottima fonte proteica di energie e grassi buoni, specialmente per gli sportivi!

Attenzione peró: il segreto sta nel trovare un burro di arachidi 100% naturale, senza cioé l’aggiunta di zuccheri, sale o grassi.

Arriverà anche il momento in cui ci torneremo sopra per l’utilizzo del burro di arachidi in tantissimi piatti salati, ma adesso concentriamoci su questi deliziosi e profumatissima biscottini…non siete ancora convinti? Allora non vi resta che assaggiarli!!!

INGREDIENTI:

(per 2 teglie circa di biscotti)

70 gr zucchero integrale di canna

100 gr zucchero semolato

130 gr butto di arachidi 100% naturale

1/2 semi bacca di vaniglia

1 pizzico sale

170 gr farina debole tipo ’00’

1 cucchiaino bicarbonato di sodio

100 gr burro a pomata

Cioccolata fondente da grattare a scaglie(facoltativa e quantità a piacere)

Vi servirà inoltre:

– uno sbattitore elettrico

– dosa gelato a pallina piccola oppure 2 cucchiaini

PREPARAZIONE:

Montare il burro con lo sbattitore quindi unire molto gradualmente lo zucchero integrale e poi quello bianco ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Unire la vaniglia e l’uovo e continuare a montare.



Aggiungere il bicarbonato e poi la farina tutta di un colpo sempre con lo sbattitore a minima velocità.

Quando l’impasto sarà sodo ed omogeneo con l’aiuto di due cucchiaini versare delle palline irregolari di composto su una teglia rivestita con carta da forno ben distanziate tra loro.

Con le mani leggermente bagnate arrotondate leggermente ogni pallina e schiacciatela appena, quindi con i rebbi di una forchetta bagnata imprimere la superficie di ogni biscotto.

Infornare in forno caldo a 180° C 10/12 min

Cuocere fino ad ottenere una bella superficie bronzo/dorata.

Sfornare, lasciar raffreddare in teglia 5 minuti quindi spostare i biscotti su una griglia a raffreddare completamente

Si conservano perfettamente in contenitore ermetico con coperchio per 7/10 giorni in frigo.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci