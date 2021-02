Bocce – Serie A2 – Cortona beffata in casa dalla Gialletti all’esordio

Prova incoraggiante malgrado la sconfitta, per Cortona Bocce che ha esordito nel Campionato di Serie A2 sul campo di casa con la denominazione “Briganti Mangimi Cortona”. A vincere è stata la Bocciofila Gialletti di Perugia, che ha approfittato dell’ottima partenza per poi portare a casa l’incontro, facendo segnare al direttore di gara, il sig. Yari Barbato di Pistoia, il finale di 3-5.

Nel primo turno, mentre Riccardo Mazzoni dopo un inizio non del tutto convincente riusciva comunque a terminare i due set in parità; sull’altro campo la terna formata da Omero Fanali, Michele Mazzoni e Giacomo Cecchi si arrendeva di fronte all’eccellente prestazione della terna perugina. Al rientro in campo dopo l’intervallo la coppia Sergio Manfroni-Riccardo Mazzoni portava a casa entrambi i set. Sulla corsia attigua, dopo il primo set perso da Michele Mazzoni (sostituito da Santi Lazzeroni) e Giacomo Cecchi, gli atleti di casa hanno lottato con le unghie alla ricerca del pareggio che però non è arrivato.

Seppur con l’amaro in bocca l’allenatore Giannini si dice soddisfatto per l’esordio della squadra che, nonostante sia composta per i 3/7 da atleti Under21, ha dimostrato carattere e competitività. Il prossimo appuntamento per i cortonesi sarà sabato 20 febbraio con la trasferta di Orbetello.

I risultati – Prima giornata – 13 febbraio 2021

Sant’Angelo Montegrillo – C.B. Orbetello 7-1

Briganti Mangimi Cortona – Bocciofila Gialletti 3-5

La Sportiva Castel di Lama – Sant’Erminio Umbrò 5-3

Firenze Moda Acquasparta – Civitanovese 5-3

La classifica

Sant’Angelo Montegrillo 3

Bocciofila Gialletti 3

Firenze Moda Acquasparta 3

La Sportiva Castel di Lama 3

Sant’Erminio 0

Civitanovese 0

Briganti Mangimi Cortona 0

C.B. Orbetello 0

Il prossimo turno (20 febbraio 2021)

Bocciofila Gialletti – La Sportiva Castel di Lama

Sant’Erminio Umbrò – Firenze Moda Acquasparta

C.B. Orbetello – Briganti Mangimi Cortona

Civitanovese – Sant’Angelo Montegrillo