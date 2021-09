“Bright-Night 2021”: la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici torna il 24 settembre anche ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno

L'Università di Siena presenterà a studenti e cittadini le ricerche e i progetti per la rigenerazione e restituzione del Parco del Pionta alla comunità aretina. A San Giovanni Valdarno, invece, il Centro di Geotecnologie presenta “Giochiamo in Terra”.

Torna “Bright-Night”, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici in Toscana, manifestazione dedicata all’incontro con la scienza, con tanti eventi che l’Ateneo senese organizzerà a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

Nel campus del Pionta (viale Cittadini), dalle ore 16 alle 20, si svolgerà “Abitare il Pionta, un parco per la comunità”, un evento organizzato dalla sede di Arezzo dell’Università di Siena. Seguendo i temi della sostenibilità sociale e ambientale proposti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, saranno presentate le linee di ricerca e progettuali per la rigenerazione e restituzione del Parco del Pionta alla comunità sociale di Arezzo.

“L’obiettivo principale del progetto – spiega la sociologa Francesca Bianchi – quello di coinvolgere gli studenti insieme ai cittadini nel processo di rinascita del Parco attivando una riflessione collettiva sulla capacità inclusiva di questo luogo, in coerenza con le ricerche universitarie che portiamo avanti. Attraverso pratiche facilitate di sensibilizzazione e coinvolgimento, i partecipanti saranno guidati in un percorso, concettuale e reale, fra le architetture storiche dell’ex Ospedale Neuropsichiatrico, immergendosi nelle memorie e nella vitalità attuale di uno dei patrimoni culturali, sociali e ambientali più preziosi della città. Ingaggiati in un processo di narrazione collettiva, i visitatori saranno sollecitati a una riflessione profonda sul proprio ruolo di cittadini attivi e creativi”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni Narrazioni Urbane e Legambiente .

A San Giovanni Valdarno, il Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena propone “Giochiamo in Terra”, in piazza Cavour e piazza Masaccio dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e nel Giardino di Epicuro dalle ore 10 alle ore 13. Il programma è pubblicato online all’indirizzo www.bright-night.it/giochiamo-in-terra.

La giornata si concluderà alle ore 21 con il concerto di Lorenzo Baglioni in piazza Masaccio.