Calcit: “Ci sono giunte segnalazioni di persone che si presentano a nome del Calcit per chiedere soldi, diffidate di queste persone”

“Ci sono giunte segnalazioni di persone che si presentano a nome del Calcit per chiedere soldi! Diffidate di tali persone!Il Calcit non ha mai utilizzato questa modalità per raccogliere fondi e non ha incaricato nessuno per chiedere soldi!

Per informazione di tutti invece, in questo periodo, ormai da anni, abbiamo un collaboratore incaricato per offrire, dietro una piccola offerta, il calendario del Calcit, che questo anno ha come soggetto. la Giostra del Saracino.

Quindi potete accogliere con fiducia questa persona”