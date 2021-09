“Canta fino alle stelle”, torna la scuola di canto di Alessandra Cartocci

AREZZO – Alla scoperta delle potenzialità della voce con il corso di canto “Canta fino alle stelle”. La Libera Accademia del Teatro torna ad ospitare un’iniziativa che, promossa dalla vocal coach aretina Alessandra Cartocci, si svilupperà attraverso un calendario di otto incontri con cadenza mensile dove ogni allievo sarà accompagnato in un percorso tecnico e artistico volto a valorizzare le proprie doti canore.

“Canta fino alle stelle” prenderà il via da domenica 10 ottobre e proseguirà per l’intero anno accademico fino all’8 maggio con lezioni pomeridiane dalle 16.00 alle 19.00, con un programma particolarmente variegato in cui saranno approfonditi tutti gli aspetti che contribuiscono alla qualità della voce: dalla postura alla respirazione, dalla fonazione alla voce mista. Il filo conduttore dell’intero corso sarà la moderna tecnica del “Belting” che, utilizzata per i musical di Broadway e da alcuni dei più celebri cantanti pop di tutto il mondo, permette di sfruttare l’intera estensione vocale con un timbro potente e libero.

Le lezioni, svolte nel rispetto delle misure anti-Covid con obbligo del Green Pass, andranno a configurare un’occasione di crescita e formazione per partecipanti di ogni età e di ogni preparazione, spaziando da semplici appassionati fino ai cantanti intenzionati a un perfezionamento in ambito professionale. «Questo percorso – spiega Cartocci, – accompagnerà gli allievi a scoprire a fondo come funziona la loro voce attraverso una programmazione didattica che, ideata e rodata nel corso degli anni, comprende tutte le tecniche e gli esercizi per arrivare ad esprimere al meglio le singole potenzialità canore».

“Canta fino alle stelle” è un percorso di formazione artistica ideato da Cartocci che, nata ad Arezzo ma residente in Svizzera, collabora dal 1999 con la Libera Accademia del Teatro come vocal coach nei corsi di musical e che ha da sempre dedicato il proprio impegno nello sviluppo della vocalità applicata al mondo del teatro. Il suo percorso di studi con diploma al Conservatorio, laurea in Lettere – Filologia Musicale e diploma post-laurea in music therapy è stato consolidato da oltre vent’anni di insegnamento con studenti di tutto il mondo che hanno permesso di perfezionare un metodo innovativo volto a far emergere il patrimonio vocale di ogni allievo. Questa esperienza è stata sintetizzata in “Canta fino alla stelle” che è sviluppato su due livelli: il secondo è già al completo ed è riservato a chi ha già frequentato un’edizione passata del corso, mentre il primo è rivolto ai nuovi iscritti che potranno prenotare i pochi posti ancora disponibili sul sito www.cantafinoallestelle.com/courses/arezzo.

«I corsi dell’ultimo anno – aggiunge Cartocci, – sono, purtroppo, proseguiti obbligatoriamente tutti on-line e, nonostante questo, hanno registrato la partecipazione e l’entusiasmo di tanti allievi che hanno mostrato come la passione per l’arte sia stata più forte dell’emergenza sanitaria. Ora è finalmente arrivato il momento di ritrovarsi alla Libera Accademia del Teatro e di tornare a fare lezione dal vivo».