Una serata di formazione con l’ex ginnasta olimpionica Nicoletta Tinti

L’aretina sarà relatrice di un incontro per tecnici e atleti in calendario giovedì 23 settembre alle 21.15. Le parole di Tinti, olimpionica ad Atlanta 1996, forniranno un’opportunità formativa e motivazionale

AREZZO – Una serata di formazione e di confronto con Nicoletta Tinti. L’iniziativa, promossa dalla Ginnastica Petrarca, è in programma alle 21.15 di giovedì 23 settembre in videoconferenza e configurerà un’interessante opportunità rivolta ad atleti e a tecnici per dialogare con l’ex ginnastica olimpionica. Questo appuntamento digitale fornirà infatti un’occasione per conoscere la storia di Tinti e per condividere esperienze significative volte a lanciare messaggi motivazionali in vista dei prossimi impegni sportivi, facendo affidamento sulle parole e sull’esempio di un’aretina che è riuscita ad arrivare ai massimi palcoscenici internazionali. L’incontro è aperto a sportivi di ogni disciplina e di ogni società che potranno iscriversi gratuitamente e richiedere il link per partecipare scrivendo a [email protected] .

Cresciuta nella Ginnastica Petrarca, Tinti ha mosso i primi passi in pedana ad appena nove anni ed ha vissuto un percorso sportivo particolarmente esaltante nella ginnastica ritmica che ha trovato il proprio culmine nel 1996 quando contribuì allo storico successo nella serie A della squadra aretina allenata da Manola Rosi e quando fu convocata nella squadra della nazionale italiana che partecipò alle Olimpiadi di Atlanta chiudendo con un settimo posto. In precedenza, invece, questa atleta aveva rappresentato la ginnastica azzurra ai Campionati Mondiali di Parigi nel 1994, di Vienna nel 1995 e di Budapest nel 1996. Più recentemente, Tinti ha iniziato una seconda vita artistica con la danza che ha trovato il proprio apice in un’esibizione davanti a Papa Francesco.

Questa storia sportiva sarà raccontata nel corso dell’incontro digitale del 23 settembre che terminerà con la possibilità per gli utenti connessi di rivolgere le loro domande alla ginnasta, favorendo così l’avvio di una costruttiva fase di dialogo in cui fare emergere ulteriori curiosità e dettagli collegati al suo percorso sportivo.

«Ringraziamo Nicoletta Tinti per l’eccezionale disponibilità – commenta il presidente della Ginnastica Petrarca Simone Rossi che introdurrà la serata. – In questo momento di avvio di stagione ritenevamo importante proporre un’occasione formativa e motivazionale aperta a tecnici e atleti di tutte le società, facendo affidamento sulle parole di una ginnasta che, da una palestra cittadina, è arrivata ai grandi palcoscenici internazionali. Riteniamo infatti che la miglior formazione stia nel confronto con chi ha avuto una carriera di successo per capirne le diverse fasi del percorso e i momenti più importanti, per comprendere come ha superato le difficoltà, per sapere come si prepara un esercizio e come è possibile migliorarlo prova dopo prova, allenamento dopo allenamento. Questa iniziativa concretizza anche quanto espresso dal nostro motto “La storia la nostra forza, il futuro la nostra sfida” che invita a prendere esempio e stimolo anche dai campioni del passato per proiettarci verso il domani».