Capitan Castelli ancora il riferimento per l’Amen Scuola Basket Arezzo

Aretino verace non ha oramai bisogno di presentazioni Claudio Castelli che sarà il capitano dell’Amen Scuola Basket Arezzo anche nella stagione 2021/2022.

In maglia amaranto ha fatto tutto il percorso delle giovanili ed ha preso parte assieme a Matteo Cutini e Raul Giommetti, alla scalata che ha portato la SBA dalla Serie D fino alla Serie C Gold con la conquista dei PlayOff nella stagione 2019/2020 poi non disputati a causa del covid.

Da sempre esempio di determinazione per tutti i compagni avrà il compito di aiutare la squadra facendo da collante con i nuovo arrivati.

Dopo l’infortunio alla mano che lo ha tolto dai giochi nell’ultima parte della scorsa stagione, è pronto a ripartire con la solita determinazione: “Sono felice e carico di essere ancora qui per il prossimo anno. Per me è sempre un onore rappresentare in campo la squadra della mia città e sono fiducioso che sarà un anno positivo per la squadra. Forza SBA!”