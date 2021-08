Tanti: “sui Puc fatto tutto quello che c’era da fare, il reddito di cittadinanza resta una misura del tutto inutile”

“Così come è corretto che sia, il Comune di Arezzo ha risposto a quanto decretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attivando i PUC con delibera di Giunta nel novembre dello scorso anno. Rimane il fatto che si tratta di una misura assolutamente inutile e di difficile, quando non impossibile, attuazione per i Comuni.

E non sono solo io a dirlo, ma in questo senso pochi mesi fa si è espresso anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, delegato ANCI per il welfare, il quale ha sottolineato proprio come per i municipi sia difficilissimo trovare le risorse umane e organizzative necessarie alla messa in atto dei PUC. E a provarlo, è il numero del tutto esiguo di progetti presentati fino ad oggi dai Comuni”.

Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Lucia Tanti risponde così ai consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno, tornati con una nota sull’attivazione dei progetti utili alla collettività, ovvero i progetti che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere nel proprio Comune di residenza nell’ambito dei patti per il lavoro e l’inclusione sociale.

“Le tante criticità del quadro normativo che li regola non consentono ai PUC di rappresentare di fatto occasioni di concreta utilità per la collettività né di crescita personale e professionale degli interessati. Al netto di questo, il Comune di Arezzo è pronto ad inserire nella piattaforma gestionale per i patti per l’inclusione almeno 4 progetti, uno con l’Ufficio locale per l’esecuzione Penale Esterna e tre con la Uisp”, conclude il vicesindaco.